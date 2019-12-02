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СМИ: глава МИД Финляндии самостоятельно пытался вывезти из Сирии детей финских боевиков ИГ

СМИ: глава МИД Финляндии самостоятельно пытался вывезти из Сирии детей финских боевиков ИГ

Киев  •  УНН

 • 16237 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто пытался самовольно вывезти в Финляндию детей финских боевиков террористической группировки “Исламское государство” из сирийского лагеря Эль-Холь. Такие данные опубликовала в понедельник газета Ilta-Sanomat, передает УНН.

Для этого, по информации издания, он пытался оказать давление на одного из чиновников финского МИД — главу консульского отдела Паси Туоминена, чтобы тот вывез детей из Сирии рейсом для дипломатов и объявил, что это было его собственное решение. Предполагалось, что из страны детей заберут осенью этого года без матерей.

Туоминен отказался выполнить просьбу министра, сославшись на нежелание нарушать международное право, после чего, утверждает газета, был смещен со своего поста. Второй причиной для его смещения с должности, по данным Ilta-Sanomat, якобы стало изменение с сентября требований для получения финского Шенгена россиянами в сторону их ужесточения. Сам Хаависто все эти данные отрицал.

Объяснений по поводу информации издания уже потребовал от главы финского МИД комитет по международным делам парламента страны. “Если это действительно имело место, то Хаависто не сообщил об этом нашему комитету и парламенту”, — заявил глава комитета Мика Ниикко. По его словам, уже “сам по себе план привезти детей консульским рейсом нарушает законы и международные соглашения”. Он добавил, что, по консульскому законодательству, разлучать детей с матерями нельзя, то есть жены боевиков тоже должны были бы в этом случае приехать в Финляндию, что “стало бы угрозой безопасности для страны”.

“Комитет по международным делам хочет услышать от министра четкие разъяснения по этому вопросу, мы пригласили его сделать это завтра (во вторник)”, — указал Ниикко.

Как сообщал УНН, в начале ноября глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую.

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