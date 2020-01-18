ООН: з початку нового перемир'я в Сирії загинуло 20 цивільних

КИЇВ. 18 січня. УНН. Щонайменше 20 мирних жителів були вбиті та ще 70 поранені за перші кілька днів перемир’я, запровадженого нещодавно на північному заході Сирії Росією та Туреччиною. Про це в п’ятницю, 17 січня, заявили в офісі Верховного комісара ООН з прав людини, передає УНН із посиланням на DW.