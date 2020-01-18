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ООН: з початку нового перемир'я в Сирії загинуло 20 цивільних

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Щонайменше 20 мирних жителів були вбиті та ще 70 поранені за перші кілька днів перемир’я, запровадженого нещодавно на північному заході Сирії Росією та Туреччиною. Про це в п’ятницю, 17 січня, заявили в офісі Верховного комісара ООН з прав людини, передає УНН із посиланням на DW.

ООН: з початку нового перемир'я в Сирії загинуло 20 цивільних

“Хоча, звісно, прагнення до припинення вогню слід заохочувати, ця угода — які і інші минулого року — знову не змогла захистити мирних жителів ”, - йдеться у заяві верховної комісарки ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Як наголосили в ООН, попри перемир’я, “цивільне населення продовжувало зазнавати посилених обстрілів”, оскільки як провладні сили, так і недержавні збройні угруповання продовжували боротьбу.

За словами речника ООН з прав людини Джеремі Лоренса, терміни угоди про припинення вогню були розпливчастими і не цілком відомими.

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Нагадаємо, про запровадження режиму припинення вогню у так званій Ідлібській зоні деескалації у Сирії 9 січня заявили російські військові після відповідної домовленості президентів Росії Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Це вже не перша спроба Росії та Туреччини досягти перемир’я у Ідлібі.

Ідліб залишається останнім оплотом противників режиму сирійського президента Башара Асада у багаторічній війні на території країни. Регіон контролює коаліція ісламістських угруповань “Тахрір аш-Шам” і світські збройні загони з “Національного фронту за звільнення”. Наступ військ Асада на Ідліб розпочався минулого року за підтримки російської авіації та інших союзників Дамаска.

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З кінця квітня 2019 року російські військово-повітряні сили і сирійські урядові сили здійснюють авіанальоти на сирійські провінції Ідліб і Хама. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об’єктів ісламістів. Однак, як зазначили в ООН, з початку квітневого наступу в цих двох провінціях загинули 1506 цивільних, у тому числі 433 дітей.

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