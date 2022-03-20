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ООН: война в Украине создает угрозу голода

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Всемирная продовольственная программа (WFP) предупреждает, что гуманитарный кризис в Украине грозит острой нехваткой продовольствия в нескольких регионах мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Якоб Керн, координатор Всемирной продовольственной программы по чрезвычайным ситуациям в Украине, говорит, что война поставила многих людей на грань голода. Он считает, что поскольку Украина является ключевым производителем сельскохозяйственной продукции, это также угрожает продовольственной безопасности во всем мире, особенно в "горячих точках".

Выступая в региональном офисе WFP в Кракове (Польша), Керн сказал, что агентство мобилизовала достаточно продовольствия, чтобы накормить три миллиона человек в месяц.

Цитата

"Цепочка поставок продовольствия в стране разваливается. Движение товаров замедлился из-за отсутствия безопасности и нежелания транспортников доставлять грузы в такие места как Днепр, не говоря уже о Мариуполь или Суммы. Мы подготовили сыпучие продукты питания, пшеничную муку для пекарен и продовольственные пайки вблизи окруженных городов для распределения городскими администрациями", - сказал Керн.

Черноморский регион известен как житница Европы. Это один из важнейших районов производства зерна и другой сельскохозяйственной продукции, а также глобальный хаб для торговли зерном. Однако российские военные не позволили примерно 300 судам покинуть Черное море.

Он также отметил, что Египет импортирует более 80% своей пшеницы из Украины, а Ливан - свыше 50%. Этим и другим странам, таким как Тунис, Алжир и Йемен, которые зависят от украинской пшеницы, придется искать другие источники, что приведет к дальнейшему росту цен.

Напомним

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