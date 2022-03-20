ООН: війна в Україні створює загрозу голоду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Всесвітня продовольча програма (WFP) попереджає, що гуманітарна криза в Україні загрожує гострою нестачею продовольства у кількох регіонах світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
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Якоб Керн, координатор Світової продовольчої програми з надзвичайних ситуацій в Україні, каже, що війна поставила багатьох людей на межу голоду. Він вважає, що оскільки Україна є ключовим виробником сільськогосподарської продукції, це також загрожує продовольчій безпеці у всьому світі, особливо у "гарячих точках".
Виступаючи в регіональному офісі WFP у Кракові (Польща), Керн сказав, що агенція мобілізувала достатньо продовольства, щоб нагодувати три мільйони людей протягом місяця.
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"Ланцюжок поставок продовольства в країні розвалюється. Рух товарів сповільнився через відсутність безпеки та небажання транспортників доставляти вантажі в такі місця як Дніпро, не кажучи вже про Маріуполь чи Суми… Ми підготували сипучі продукти харчування, пшеничне борошно для пекарень та продовольчі пайки поблизу оточених міст для розподілу міськими адміністраціями", - сказав Керн.
Чорноморський регіон відомий як житниця Європи. Це один із найважливіших районів виробництва зерна та іншої сільськогосподарської продукції, а також глобальний хаб для торгівлі зерном. Проте російські військові не дозволили приблизно 300 судам залишити Чорне море.
Він також зазначив, що Єгипет імпортує понад 80% своєї пшениці з України, а Ліван – понад 50%. Цим та іншим країнам, таким як Туніс, Алжир та Ємен, які залежать від української пшениці, доведеться шукати інші джерела, що призведе до подальшого зростання цін.
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