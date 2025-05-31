ООН сократит 20% персонала из-за дефицита финансирования: увольнение грозит тысячам людей
Киев • УНН
ООН требует сокращения 20% персонала для преодоления финансового дефицита. Увольнения произойдут во многих подразделениях, включая гуманитарные и офисы поддержки беженцев.
ООН получила приказ сократить 20% персонала в рамках реформы, направленной на организации работы в условиях ограниченного финансирования. Сокращения должны подать до середины июня. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Более 60 подразделений ООН, включая гуманитарные и политические офисы, а также структуры, работающие в сфере поддержки беженцев, гендерного равенства, международной торговли, экологии и развития городов, должны предоставить предложения по сокращению персонала.
ООН собирается провести увольнения в рамках масштабных реформ генсека Антониу Гутерриша, который планирует сократить бюджет организации на 15-20% - около 3,72 млрд долларов.
Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что сокращения касаются около 14 тысяч должностей, которые покрываются регулярным бюджетом, или обычных 2800 должностей.
Предложения по сокращениям нужно подать до 13 июня. Представитель ООН отметил, что они будут учтены в бюджете на 2026 год, который Генеральная Ассамблея рассмотрит и утвердит в декабре 2025 года.
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Согласно внутренним документам, которые получило Associated Press, ожидается, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) сократит до 30% своего персонала. Глава агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) планирует уменьшить штат в штаб-квартире и регионах на 30%, а также сократить половину руководящих должностей. Другие агентства, в частности ЮНИСЕФ и Управление гуманитарной помощи ООН, также готовятся к сокращению.
Издание также отмечает, что в 2024 году 152 из 193 стран-членов ООН уплатили свои взносы в полном объеме, включая Китай, но 41 страна, включая США, этого не сделала.
Напомним
Как ранее писал УНН секретариат ООН готовится сократить бюджет на 3,7 млрд долларов на 20% и уволить около 6900 сотрудников. Причиной является финансовый кризис, в частности из-за неуплаты взносов США.