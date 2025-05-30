ООН може скоротити штат на 20% - Reuters

Секретаріат ООН готується скоротити свій бюджет обсягом 3,7 млрд доларів на 20% і скоротити близько 6900 робочих місць, з посиланням на внутрішній документ повідомляє Reuters, пише УНН.

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Директива, у якій співробітникам пропонується докладно описати скорочення до 13 червня, з'явилася на тлі фінансової кризи, спричиненої частково Сполученими Штатами, які щороку фінансують організацію майже на чверть.

На додаток до скорочення іноземної допомоги США за президента Дональда Трампа, яке "розорило" гуманітарні агентства ООН, США винні - заборгованість та поточний фінансовий рік - майже 1,5 млрд доларів.

Автор внутрішньої записки, контролер ООН Чандрамулі Раманатан, не згадав про несплату США. Він зазначив, що скорочення є частиною перегляду, що розпочався в березні і отримав назву "UN80".

"Це амбітна спроба забезпечити відповідність Організації Об'єднаних Націй своєму призначенню - підтримувати багатосторонність XXI століття, зменшувати людські страждання і будувати краще життя і майбутнє для всіх, - сказав Раманатан. - Я розраховую на вашу співпрацю в цих колективних зусиллях, агресивні терміни яких визнані".

Скорочення набудуть чинності з 1 січня, на початку наступного бюджетного циклу.

Представник Держдепартаменту США не прокоментував запропоновані ООН скорочення, але повідомив, що дослідження за замовленням Трампа має бути проведене на початок серпня. "Наразі розглядається питання фінансування ООН та інших міжнародних організацій", - сказав представник.

У квітні Том Флетчер, який очолює Управління ООН з координації гуманітарних питань, повідомив співробітників, що скорочення фінансування США змусить агенцію скоротити 20% свого персоналу, щоб покрити дефіцит обсягом 58 мільйонів доларів.

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