ООН может сократить штат на 20% - Reuters

Секретариат ООН готовится сократить свой бюджет объемом 3,7 млрд долларов на 20% и сократить около 6900 рабочих мест, со ссылкой на внутренний документ сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Директива, в которой сотрудникам предлагается подробно описать сокращения до 13 июня, появилась на фоне финансового кризиса, вызванного частично Соединенными Штатами, которые ежегодно финансируют организацию почти на четверть.

В дополнение к сокращению иностранной помощи США при президенте Дональде Трампе, которое "разорило" гуманитарные агентства ООН, США должны - задолженность и текущий финансовый год - почти 1,5 млрд долларов.

Автор внутренней записки, контролер ООН Чандрамули Раманатан, не упомянул о неуплате США. Он отметил, что сокращение является частью пересмотра, который начался в марте и получил название "UN80".

"Это амбициозная попытка обеспечить соответствие Организации Объединенных Наций своему назначению - поддерживать многосторонность XXI века, уменьшать человеческие страдания и строить лучшую жизнь и будущее для всех, - сказал Раманатан. - Я рассчитываю на ваше сотрудничество в этих коллективных усилиях, агрессивные сроки которых признаны".

Сокращения вступят в силу с 1 января, в начале следующего бюджетного цикла.

Представитель Госдепартамента США не прокомментировал предложенные ООН сокращения, но сообщил, что исследование по заказу Трампа должно быть проведено к началу августа. "В настоящее время рассматривается вопрос финансирования ООН и других международных организаций", - сказал представитель.

В апреле Том Флетчер, который возглавляет Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщил сотрудникам, что сокращение финансирования США заставит агентство сократить 20% своего персонала, чтобы покрыть дефицит объемом 58 миллионов долларов.

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