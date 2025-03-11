США прекращают финансирование проекта ООН в Украине - УВКПЧ
Киев • УНН
США сообщили о прекращении финансирования пяти проектов офиса ООН по правам человека, включая в Украине. Программы будут сокращены или закрыты в рамках масштабного пересмотра расходов на иностранную помощь.
США прекращают финансирование проекта ООН, среди прочих, в Украине, сообщила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасані, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По ее словам, офис ООН по правам человека получил сообщение от правительства США о прекращении пяти проектов.
Равина Шамдасани сказала, что "сообщения касаются проектов в Экваториальной Гвинее, Ираке, Украине и Колумбии, а также для фонда для коренных народов, которые финансируются Агентством США по международному развитию и Государственным департаментом США".
"Есть некоторые страны, где нам придется сократить часть нашей работы, включая Колумбию, включая Ирак, а в других местах мы пытаемся перераспределить финансирование", - сказала она журналистам в Женеве.
Офис ООН по правам человека имеет офисы и команды по всему миру, которые документируют злоупотребления, помогают людям в незаконном заключении и защищают правозащитников.
Иракская программа, которая помогала жертвам пыток и семьям пропавших без вести, будет полностью закрыта, добавила она, не предоставив дополнительных подробностей.
Ранее Вашингтон был главным донором офиса ООН по правам человека, предоставив почти 14% его бюджета в прошлом году в дополнение к обязательным взносам ООН.
"Это время для увеличения инвестиций в права человека, а не для уменьшения инвестиций. (Права человека) помогают предотвращать конфликты, помогают решать кризисы, помогают предотвратить кризисы, поэтому он (Верховный комиссар Фолькер Тюрк) призывает все государства увеличить свои инвестиции", - сказала она.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп сокращает программы иностранной помощи на миллиарды долларов по всему миру в рамках масштабного пересмотра расходов крупнейшим в мире донором помощи, и сейчас появляются подробности сокращений и их глобальных последствий.
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