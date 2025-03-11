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США припиняють фінансування проекту ООН в Україні - УВКПЛ

Київ • УНН

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США повідомили про припинення фінансування п'яти проектів офісу ООН з прав людини, включаючи в Україні. Програми будуть скорочені або закриті в рамках масштабного перегляду витрат на іноземну допомогу.

США припиняють фінансування проекту ООН в Україні - УВКПЛ

США припиняють фінансування проекту ООН, серед інших, в Україні, повідомила речниця Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

З її слів, офіс ООН з прав людини отримав повідомлення від уряду США про припинення п’яти проектів.

Равіна Шамдасані сказала, що "повідомлення стосуються проектів в Екваторіальній Гвінеї, Іраку, Україні та Колумбії, а також для фонду для корінних народів, які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку та Державним департаментом США".

"Є деякі країни, де нам доведеться скоротити частину нашої роботи, включаючи Колумбію, включаючи Ірак, а в інших місцях ми намагаємося перерозподілити фінансування", - сказала вона журналістам у Женеві.

Офіс ООН з прав людини має офіси та команди по всьому світу, які документують зловживання, допомагають людям у незаконному ув’язненні та захищають правозахисників.

Іракська програма, яка допомагала жертвам тортур і сім'ям зниклих безвісти, буде повністю закрита, додала вона, не надавши додаткових подробиць.

Раніше Вашингтон був головним донором офісу ООН з прав людини, надавши майже 14% його бюджету минулого року на додаток до обов’язкових зборів ООН.

"Це час для збільшення інвестицій у права людини, а не менше інвестицій. (Права людини) допомагають запобігати конфліктам, допомагають вирішувати кризи, допомагають попередити кризи, тому він (Верховний комісар Волкер Тюрк) закликає всі держави збільшити свої інвестиції", - сказала вона.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп скорочує програми іноземної допомоги на мільярди доларів у всьому світі в межах масштабного перегляду видатків найбільшим у світі донором допомоги, і зараз з’являються подробиці скорочень та їхніх глобальних наслідків.

США закривають 83% програм USAID - Рубіо10.03.25, 11:12 • 111389 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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