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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ООН расформировала миссию, которая документировала убийства военных в Оленовке

Киев • УНН

 • 789792 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по установлению фактов удара по колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области. Об этом 5 января заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщается в пресс-релизе ООН, передает УНН. 

ООН расформировала миссию, которая документировала убийства военных в Оленовке

Цитата

“Генеральный секретарь решил расформировать свою миссию по установлению фактов по инциденту 29 июля 2022 года в Оленивке в Украине из-за отсутствия условий, необходимых для развертывания миссии на месте. Основная причина — это гарантии безопасности. У нас было политическое соглашение. Но для такой сложной, деликатной и опасной миссии посмотрим правде в глаза, что такое зона активных боевых действий. Нам нужны четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон, и мы не чувствовали, что получили их”, — говорится в сообщении.

О создании миссии по установлению фактов было объявлено 3 августа 2022 года.

Напомним

При взрыве в ночь на 29 июля 2022 года, который раздался на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где содержались украинские военнопленные.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Оленовке — это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате обстрела колонии погибли более 50 человек, получили ранения — 130.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии с помощью взрывчатки.

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