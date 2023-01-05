ООН розформувала місію, яка докоментувала вбивства військових в Оленівці

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"Генеральний секретар вирішив розформувати свою місію з встановлення фактів щодо інциденту 29 липня 2022 року в Оленівці в Україні через відсутність умов, необхідних для розгортання місії на місці. Основна причина – це гарантії безпеки. У нас була політична угода. Але для такої складної, делікатної та небезпечної місії подивімось правді в очі, що таке зона активних бойових дій. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки та доступу з обох сторін, і ми не відчували, що отримали їх", — йдеться у повідомленні.

Про створення місії з встановлення фактів було оголошено 3 серпня 2022 року.

Нагадаємо

Під час вибуху в ніч проти 29 липня 2022 року, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів воєнних злочинів.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу колонії в Оленівці загинуло більше 50 осіб, дістало поранення – 130.

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать про те, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії за допомогою вибухівки.