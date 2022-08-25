ООН поддержит любую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС через территорию Украины – Гутерриш

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"Я по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любое дальнейшее обострение ситуации может привести к самоуничтожению. Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ из Киева на станцию", - написал Гутерреш.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что были предложения организовать прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из временно оккупированного Крыма, однако их отклонили, ведь это противоречит украинскому законодательству.

Ранее Зеленский отметил, что украинские дипломаты, партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают детали миссии, которая будет направлена ​​на Запорожскую АЭС.

Делегация Международного агентства по атомной энергии может посетить Запорожскую АЭС в начале сентября.