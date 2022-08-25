ООН підтримає будь-яку місію МАГАТЕ на ЗАЕС через територію України – Гутерреш
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через територію України. Про це у Twitter повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає УНН.
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"Я, як і раніше, глибоко стурбований ситуацією на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї. Будь-яке подальше загострення ситуації може призвести до самознищення. Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ з Києва до станції", - написав Гутерреш.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що були пропозиції організувати прибуття місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з тимчасово окупованого Криму, проте їх відхилили, адже це суперечить українському законодавству.
Раніше Зеленський зазначив, що українські дипломати, партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка буде спрямована на Запорізьку АЕС.
Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії може відвідати Запорізьку АЕС на початку вересня.