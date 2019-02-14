ООН передала пограничникам Донбасса видеорегистраторы и ноутбуки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. ООН передала пограничным отрядам украинского Донбасса технику для наблюдения за пропускными пунктами на сумму более миллиона гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.
Глава офиса агентства ООН по делам беженцев на востоке Украины Мулусеу Мама вручил начальникам Лисичанского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов из состава Объединенных сил 4 ноутбука и 150 нагрудных видеорегистраторов.
Технику будут использовать в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в пределах Луганской и Донецкой областей.
Всего за период 2017-2019 годов Украина получила от УВКБ ООН помощь на сумму более 4,5 миллиона гривен. Использование переданной техники способствует улучшению ритмичности пропускных операций, уменьшает время ожидания контроля и обеспечивает надлежащий уровень безопасности населения.
Ранее УНН сообщал, что в ООН создали фонд гуманитарной помощи жителям Донбасса, проживающих с обеих сторон фронта.
Напомним, Секретариат ООН не оценивает конфликт в Украине как спящий или замороженный.