В ООН створили фонд гуманітарної допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В ООН створили об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні. Про це оголосили на спеціальному засіданні організації, передає УНН з посиланням на DW.
У вівторок, 12 лютого, на спеціальному засіданні організації, темою якого став план гуманітарної допомоги сходу України на 2019 рік, оголосили про створення об'єднаного фонду гуманітарної допомоги України.
Помічниця генсекретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер закликала донорів приєднуватися до фонду, аби допомогти мешканцям Донбасу. Німецька дипломат зазначила, що деякі країни вже пожертвували гроші на гуманітарну допомогу в Україні.
У своїх виступах делегації Швеції та Литви заявили, що внесли кошти в фонд. У свою чергу, Мюллер нагадала, що в 2019 році на гуманітарну допомогу жителям Донбасу, що знаходяться по обидва боки від лінії розмежування, буде потрібно 162 мільйони доларів. Мюллер також висловила надію, що фонду вдасться надати допомогу людям, що потерпають від конфлікту.
"Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб полегшити ваші страждання, і закликати до тривалого миру", - підкреслила Урсула Мюллер.
Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні дозволить донорам, в якості яких можуть виступати уряди, міжнародні та неурядові організації, направляти внески на підтримку місцевих гуманітарних зусиль. Як стверджується, за допомогою фонду кошти будуть доходити до гуманітарних організацій на Донбасі скоординовано, цілеспрямовано, а також вчасно.
Як повідомляв УНН, Росія на 12 лютого скликала засідання Радбезу ООН щодо України.
Нагадаємо, Франція, Німеччина, Польща, Бельгія та Сполучене Королівство, а також Італія, Нідерланди та Швеція висловили підтримку Україні та засудили російську агресію на Сході держави перед початком засідання Ради Безпеки ООН.