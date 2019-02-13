В ООН создали фонд гуманитарной помощи Украине

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72384 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 98407 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134195 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132981 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131100 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125703 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162803 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117892 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141480 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145314 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

8 марта, 14:07 • 24130 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

8 марта, 14:55 • 39494 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 45899 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 36575 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

17:53 • 26313 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 127722 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 162803 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 174095 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185202 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 242880 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 134195 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100842 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105232 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108094 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107636 просмотра
Актуальное
В ООН создали фонд гуманитарной помощи Украине

В ООН создали фонд гуманитарной помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 11132 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Об этом объявили на специальном заседании организации, передаёт УНН со ссылкой на DW.

Во вторник, 12 февраля, на специальном заседании организации, темой которого стал план гуманитарной помощи востока Украины на 2019, объявили о создании объединенного фонда гуманитарной помощи Украине.

Помощница генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер призвал доноров присоединяться к фонду, чтобы помочь жителям Донбасса. Немецкая дипломат отметила, что некоторые страны уже пожертвовали деньги на гуманитарную помощь в Украине.

В своих выступлениях делегации Швеции и Литвы заявили, что внесли средства в фонд. В свою очередь, Мюллер напомнила, что в 2019 году на гуманитарную помощь жителям Донбасса, находящимся по обе стороны от линии разграничения, потребуется 162 миллиона долларов. Мюллер также выразила надежду, что фонду удастся оказать помощь людям, страдающим от конфликта.

"Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы облегчить ваши страдания, и призвать к прочному миру", - подчеркнула Урсула Мюллер.

Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине позволит донорам, в качестве которых могут выступать правительства, международные и неправительственные организации, направлять взносы в поддержку местных гуманитарных усилий. Как утверждается, с помощью фонда средства будут доходить до гуманитарных организаций на Донбассе скоординировано, целенаправленно, а также своевременно.

Как сообщал УНН, Россия на 12 февраля созвала заседание Совбеза ООН в отношении Украины.

Напомним, Франция, Германия, Польша, Бельгия и Соединенное Королевство, а также Италия, Нидерланды и Швеция выразили поддержку Украине и осудили российскую агрессию на Востоке государства перед началом заседания Совета Безопасности ООН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы