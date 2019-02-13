В ООН создали фонд гуманитарной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Об этом объявили на специальном заседании организации, передаёт УНН со ссылкой на DW.
Во вторник, 12 февраля, на специальном заседании организации, темой которого стал план гуманитарной помощи востока Украины на 2019, объявили о создании объединенного фонда гуманитарной помощи Украине.
Помощница генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер призвал доноров присоединяться к фонду, чтобы помочь жителям Донбасса. Немецкая дипломат отметила, что некоторые страны уже пожертвовали деньги на гуманитарную помощь в Украине.
В своих выступлениях делегации Швеции и Литвы заявили, что внесли средства в фонд. В свою очередь, Мюллер напомнила, что в 2019 году на гуманитарную помощь жителям Донбасса, находящимся по обе стороны от линии разграничения, потребуется 162 миллиона долларов. Мюллер также выразила надежду, что фонду удастся оказать помощь людям, страдающим от конфликта.
"Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы облегчить ваши страдания, и призвать к прочному миру", - подчеркнула Урсула Мюллер.
Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине позволит донорам, в качестве которых могут выступать правительства, международные и неправительственные организации, направлять взносы в поддержку местных гуманитарных усилий. Как утверждается, с помощью фонда средства будут доходить до гуманитарных организаций на Донбассе скоординировано, целенаправленно, а также своевременно.
Как сообщал УНН, Россия на 12 февраля созвала заседание Совбеза ООН в отношении Украины.
Напомним, Франция, Германия, Польша, Бельгия и Соединенное Королевство, а также Италия, Нидерланды и Швеция выразили поддержку Украине и осудили российскую агрессию на Востоке государства перед началом заседания Совета Безопасности ООН.