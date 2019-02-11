Росія на 12 лютого скликала засідання Радбезу ООН щодо України

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Російська Федерація скликає засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні. Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає кореспондент УНН.

“12 лютого відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні на прохання Російської Федерації. Задекларований привід - четверта річниця підписання Мінських домовленостей”, — повідомив речник.

За його словами, це — чергова “димова завіса”, метою якої є відволікти увагу держав-членів ООН від першого комплексного обговорення в Генеральній Асамблеї ООН російської агресії проти України.

“Ми розглядаємо це (засідання - ред.) як підміну понять, так звану "димову завісу" у стінах цієї організації, щоб відвернути увагу від інших процесів, які зараз відбуваються в ООН, власне Україна вперше ініціює широкомасштабне обговорення россійської агресії по різних напрямках — гуманітарний, економічний, безпековий, політичний, в Генеральній Ассамблеї ООН”, — сказав дипломат.

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За його словами, спеціальне засідання заплановане на 20 лютого — в п’яту річницю початку конфлікту — в рамках нового пункту порядку денного Генасамблеї, який провела Україна у вересні минулого року.

А "конструктивну роль Кремля у вирішенні ініційованого ним же конфлікту", впевнений дипломат, в ООН ніхто не вірить.

“Використаємо нагоду, щоб донести до відома міжнародної спільноти актуальну інформацію про події на сході України. Останніми днями там російські бойовики обстрілюють українські позиції, в тому числі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Говоритимемо також про те, чому важливо зберігати тиск на агресора, допоки на українські землі не повернеться мир”, — зазначив Ніколенко.

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Початок засідання відбудеться о 17:00 год. за київським часом.

Нагадаємо, для припинення конфлікту на Донбасі у лютому 2015 року як Київ, так і проросійські сепаратисти із самопроголошених “Донецької та Луганської народних республік” підписали так званий “Мінськ-2”. Попри це, головні пункти досягнутих тоді домовленостей досі не виконані.

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