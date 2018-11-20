Україна закликає ООН реформувати Радбез

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй у її нинішній формі вкрай необхідна серйозна реформа, інакше люди продовжать гинути через безсилля цього впливового механізму ООН. Про це інформує УНН із посиланням на виступ радника Постійного представництва України при ООН Едуарда Фесько на засідання Генасамблеї ООН. 

“Ми високо цінуємо конвенцію сьогоднішніх дебатів і хотіли б висловити нашу підтримку зусиллям Голови Генеральної Асамблеї ООН по відновленню процесу реформи Ради Безпеки. У цьому залі практично немає делегації, яка не поділяє основний посил про те, що Раді Безпеки у її нинішній формі вкрай необхідна серйозна реформа”, — наголосив представник України.

Едуарда Фесько зазначив, що деякі держави-члени виступають за радикальну перебудову Ради Безпеки, деякі вимагають більш помірного підходу. Одні держави-члени наполягають на тому, що реформа мала б бути проведена вже, інші підтримують дуже зважений підхід до питання про термінів. Деякі держави-члени готові приступити до витіснення існуючих протиріч у процесі фактичних переговорів, деякі з них швидко вказують, що країни ООН не досягли консенсусу не тільки з основних питань природи реформ, але і з процедурних питань.

“Якщо бути відвертими, то ми маємо визнати, що процес реформ не досяг значного прогресу в порівнянні з часами роботи групи відкритого складу з питань справедливого представництва у Раді Безпеки, розширення його членського складу та інших питань, пов’язаних із РБ, яка була створена резолюцією 48/26 Генеральної Асамблеї ще в далекому 1993 році”, — зазначає представник української делегації додавши, що, звичайно, в роботі Ради в останні десятиліття відбулися зміни. ЇЇ методи роботи значно покращилися, “її діяльність стала більш прозорою і доступною для більш широкого членства в ООН, саме робоче навантаження збільшилося”.

Однак невід’ємні недоліки у конструкції Ради Безпеки, її складі, процесах прийняття рішень залишаються в основному без уваги. “Ясно, очевидно, всім, що Рада Безпеки у її нинішній формі погано підходить для вирішення проблем XXI століття”, — підкреслив Фесько.

Як зазначив радник Постійного представництва України, український досвід перебування в Раді у 2016-2017 роках тільки зміцнив переконаність Української держави у тому, що без справжньої реформи Рада буде приречена втратити свою актуальність та положення в більш широкому міжнародному контексті.

Він наголосив, що перед початком нового раунду консультацій у форматі міжурядових переговорів Україна вкотре заявляє про свою відкритість для обговорення всіх прогресивних варіантів та нових підходів реформи РБ ООН, спрямованих на раціоналізацію та результат. У цьому зв’язку він окреслив два аспекти, на які акцентує увагу Україна.

“По-перше, це представництво в Східноєвропейській регіональній групі. Для нас принципово, щоб у категорії обраних членів було надане щонайменше одне додаткове місце”, — наголосив Едуард Фесько.

По-друге, за словами українського дипломата, існує необхідність “переглянути роль вето в роботі Ради Безпеки”, і це питання є одним із найбільш пріоритетних.

“Коли постійний член Ради Безпеки є учасником конфлікту, відносно якого Рада Безпеки має намір прийняти рішення, право вето стає прямою перешкодою та завадою для того, щоб Рада виконала свою головну місію задля підтримання міжнародного миру та безпеки”, — зауважив Фесько.

Він висловив сподівання, що держави-члени ООН вже цього року зможуть досягти спільної мети щодо реформування Ради Безпеки ООН.

Як раніше інформував УНН, управління Верховного комісара ООН із прав людини у жовтні зафіксувало 18 жертв серед цивільного населення на Сході України.

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