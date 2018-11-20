Украина призывает ООН реформировать Совбез

“Мы высоко ценим конвенцию сегодняшних дебатов и хотели бы выразить нашу поддержку усилиям Председателя Генеральной Ассамблеи ООН по восстановлению процесса реформы Совета Безопасности. В этом зале практически нет делегации, которая не разделяет основной посыл о том, что Совету Безопасности в его нынешней форме крайне необходима серьезная реформа”, — подчеркнул представитель Украины.

Эдуарда Фесько отметил, что некоторые государства-члены выступают за радикальную перестройку Совета Безопасности, некоторые требуют более умеренного подхода. Одни государства-члены настаивают на том, что реформа должна быть проведена уже, другие поддерживают очень взвешенный подход к вопросу о терминах. Некоторые государства-члены готовы приступить к вытеснению существующих противоречий в процессе фактических переговоров, некоторые из них быстро указывают, что страны ООН не достигли консенсуса не только по основным вопросам природы реформ, но и по процедурным вопросам.

“Если быть откровенными, то мы должны признать, что процесс реформ не достиг значительного прогресса по сравнению с временами работы группы открытого состава по вопросам справедливого представительства в Совете Безопасности, расширения его членского состава и других вопросов, связанных с СБ, который был создан резолюцией 48/26 Генеральной Ассамблеи еще в далеком 1993 году”, — отмечает представитель украинской делегации добавив, что, конечно, в работе Совета в последние десятилетия произошли изменения. Методы работы значительно улучшились, “его деятельность стала более прозрачной и доступной для более широкого членства в ООН, именно рабочую нагрузку увеличилось”.

Однако неотъемлемые недостатки в конструкции Совета Безопасности, его состава, процессах принятия решений остаются в основном без внимания. “Ясно, очевидно, всем, что Совет Безопасности в его нынешней форме плохо подходит для решения проблем XXI века”, — подчеркнул Фесько.

Как отметил советник Постоянного представительства Украины, украинский опыт пребывания в Совете в 2016-2017 годах только укрепил убежденность украинского государства в том, что без настоящей реформы Совет будет обречена потерять свою актуальность и положение в более широком международном контексте.

Он отметил, что перед началом нового раунда консультаций в формате межправительственных переговоров Украины в очередной раз заявляет о своей открытости для обсуждения всех прогрессивных вариантов и новых подходов реформы СБ ООН, направленных на рационализацию и результат. В этой связи он очертил два аспекта, на которые акцентирует внимание Украины.

“Во-первых, это представительство в Восточноевропейской региональной группе. Для нас важно, чтобы в категории избранных членов было предоставлено не менее одно дополнительное место”, — подчеркнул украинский дипломат.

Во-вторых, по словам украинского дипломата, существует необходимость “пересмотреть роль вето в работе Совета Безопасности”, и этот вопрос является одним из самых приоритетных.

“Когда постоянный член Совета Безопасности является участником конфликта, в отношении которого Совет Безопасности намерен принять решение, право вето становится прямой помехой и препятствием для того, чтобы Совет выполнил свою главную миссию для поддержания международного мира и безопасности”, — отметил Фесько.

Он выразил надежду, что государства-члены ООН уже в этом году смогут достичь общей цели по реформированию Совета Безопасности ООН.

Как ранее информировал УНН, управление Верховного комиссара ООН по правам человека в октябре зафиксировало 18 жертв среди гражданского населения на Востоке Украины.