Украина призывает ООН реформировать Совбез
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Совету Безопасности Организации Объединенных Наций в его нынешней форме крайне необходима серьезная реформа, иначе люди продолжат гибнуть из-за бессилия этого влиятельного механизма ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выступление советника Постоянного представительства Украины при ООН Эдуарда Фесько на заседании Генассамблеи ООН.
“Мы высоко ценим конвенцию сегодняшних дебатов и хотели бы выразить нашу поддержку усилиям Председателя Генеральной Ассамблеи ООН по восстановлению процесса реформы Совета Безопасности. В этом зале практически нет делегации, которая не разделяет основной посыл о том, что Совету Безопасности в его нынешней форме крайне необходима серьезная реформа”, — подчеркнул представитель Украины.
Эдуарда Фесько отметил, что некоторые государства-члены выступают за радикальную перестройку Совета Безопасности, некоторые требуют более умеренного подхода. Одни государства-члены настаивают на том, что реформа должна быть проведена уже, другие поддерживают очень взвешенный подход к вопросу о терминах. Некоторые государства-члены готовы приступить к вытеснению существующих противоречий в процессе фактических переговоров, некоторые из них быстро указывают, что страны ООН не достигли консенсуса не только по основным вопросам природы реформ, но и по процедурным вопросам.
“Если быть откровенными, то мы должны признать, что процесс реформ не достиг значительного прогресса по сравнению с временами работы группы открытого состава по вопросам справедливого представительства в Совете Безопасности, расширения его членского состава и других вопросов, связанных с СБ, который был создан резолюцией 48/26 Генеральной Ассамблеи еще в далеком 1993 году”, — отмечает представитель украинской делегации добавив, что, конечно, в работе Совета в последние десятилетия произошли изменения. Методы работы значительно улучшились, “его деятельность стала более прозрачной и доступной для более широкого членства в ООН, именно рабочую нагрузку увеличилось”.
Однако неотъемлемые недостатки в конструкции Совета Безопасности, его состава, процессах принятия решений остаются в основном без внимания. “Ясно, очевидно, всем, что Совет Безопасности в его нынешней форме плохо подходит для решения проблем XXI века”, — подчеркнул Фесько.
Как отметил советник Постоянного представительства Украины, украинский опыт пребывания в Совете в 2016-2017 годах только укрепил убежденность украинского государства в том, что без настоящей реформы Совет будет обречена потерять свою актуальность и положение в более широком международном контексте.
Он отметил, что перед началом нового раунда консультаций в формате межправительственных переговоров Украины в очередной раз заявляет о своей открытости для обсуждения всех прогрессивных вариантов и новых подходов реформы СБ ООН, направленных на рационализацию и результат. В этой связи он очертил два аспекта, на которые акцентирует внимание Украины.
“Во-первых, это представительство в Восточноевропейской региональной группе. Для нас важно, чтобы в категории избранных членов было предоставлено не менее одно дополнительное место”, — подчеркнул украинский дипломат.
Во-вторых, по словам украинского дипломата, существует необходимость “пересмотреть роль вето в работе Совета Безопасности”, и этот вопрос является одним из самых приоритетных.
“Когда постоянный член Совета Безопасности является участником конфликта, в отношении которого Совет Безопасности намерен принять решение, право вето становится прямой помехой и препятствием для того, чтобы Совет выполнил свою главную миссию для поддержания международного мира и безопасности”, — отметил Фесько.
Он выразил надежду, что государства-члены ООН уже в этом году смогут достичь общей цели по реформированию Совета Безопасности ООН.
Как ранее информировал УНН, управление Верховного комиссара ООН по правам человека в октябре зафиксировало 18 жертв среди гражданского населения на Востоке Украины.