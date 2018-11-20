В ООН оприлюднили нову статистику щодо жертв на Донбасі

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Управління Верховного комісара ООН з прав людини у жовтні зафіксувало 18 жертв серед цивільного населення на Сході України, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ООН.

“У жовтні УВКПЛ було зафіксовано 18 жертв конфлікту серед цивільного населення (5 убитих і 13 поранених). У цілому інциденти, пов’язані з мінами і ВПВ, призвели до 61% жертв”, — йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що 17 жовтня в селі Донецьке чоловік отримав поранення внаслідок вибуху гранати біля дитячого садка.

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18 жовтня між військовими позиціями сторін конфлікту в “Золотому-4” підірвалися на міні чоловік і жінка, які проживають в “Золотому-5”. Чоловік загинув одразу, в той час як жінку було поранено і вона кликала на допомогу. Однак оскільки місцевість, де вона лежала, була замінована, ніхто не зміг прийти їй на допомогу і вона згодом померла. Їх тіла змогли евакуювати тільки на 6-й день після трагедії.

23 жовтня біля села Залізне два ремонтника, що поверталися з місця ремонту водопроводу, отримали поранення, коли їх трактор підірвався на міні.

Крім того, в УВКПЛ повідомили, що 18 жовтня один автомобіль було пошкоджено коли КПВВ “Мар’їнка” у Донецькій області було обстріляно зі стрілецької зброї.

Як повідомляв УНН, за даними ООН станом на вересень, з початку конфлікту у квітні 2014 року на Донбасі загинули 3 тисячі 35 цивільних, включаючи жертв авіакатастрофи рейсу МН17 влітку 2014 року.

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