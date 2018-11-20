В ООН обнародовали новую статистику относительно жертв на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в октябре зафиксировало 18 жертв среди гражданского населения на Востоке Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ООН.
"В октябре УВКПЧ было зафиксировано 18 жертв конфликта среди гражданского населения (5 убитых и 13 раненых). В целом инциденты, связанные с минами и ВПВ, привели к 61% жертв", - говорится в сообщении.
Так, сообщается, что 17 октября в селе Донецкое мужчина получил ранения в результате взрыва гранаты возле детского сада.
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18 октября между военными позициями сторон конфликта в "Золотом-4" подорвались на мине супруги, проживающие в "Золотом-5". Мужчина погиб сразу, в то время как женщину ранило и она звала на помощь. Но поскольку местность, где она лежала, была заминирована, никто не смог прийти ей на помощь и она впоследствии скончалась. Их тела смогли эвакуировать только на 6-й день после трагедии.
23 октября возле села Железное два ремонтника, возвращавшиеся с места ремонта водопровода, получили ранения, когда их трактор подорвался на мине.
Кроме того, в УВКПЧ сообщили, что 18 октября один автомобиль был поврежден когда КПВВ "Марьинка" в Донецкой области был обстрелян из стрелкового оружия.
Как сообщал УНН, по данным ООН на сентябрь, с начала конфликта в апреле 2014 года на Донбассе погибли 3 тыс. 35 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17 летом 2014 года.