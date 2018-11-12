Геращенко назвала кількість дітей, яких осиротила війна на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Внаслідок бойових дій на Донбасі півтори тисячі українських жінок залишились удовами, а майже дві тисячі дітей стали сиротами. Про це заявила перший віце-спікер парламента Ірина Геращенко під час прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Нині півтори тисячі жінок залишились удовами, дві тисячі майже 300 жінок втратили своїх синів, майже 2000 тисячі маленьких українців залишились сиротами – вони втратили одного з батьків", - зазначила нардеп.
За її словами, це є ціна, яку "Україна важко платить за ту війну, яку розв’язав агресор".
При цьому вона додала, що близько 7 тис. км територій в Україні залишаються замінованим внаслідок бойових дій, які тривають на Донбасі.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.
Вчора ввечері бойовики обстріляли з автоматів та кулеметів позиції українських захисників, які знаходяться перед КПВВ “Мар'їнка”.