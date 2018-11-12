Геращенко назвала количество детей, которых осиротила война на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В результате боевых действий на Донбассе полторы тысячи украинских женщин остались вдовами, а почти две тысячи детей стали сиротами. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Сейчас полторы тысячи женщин остались вдовами, две тысячи почти 300 женщин потеряли своих сыновей, почти 2000 тысячи маленьких украинцев остались сиротами - они потеряли одного из родителей", - отметила нардеп.
По ее словам, это цена, которую "Украина тяжело платит за ту войну, которую развязал агрессор".
При этом она добавила, что около 7 тыс. км территорий в Украине остаются заминированными в результате боевых действий, которые продолжаются на Донбассе.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
Вчера вечером боевики обстреляли из автоматов и пулеметов позиции украинских защитников, которые находятся перед КПВВ "Марьинка".