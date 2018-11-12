ООС: бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Вчора, 11 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами — не зафіксовано.
“Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Вільний, Луганське Тарамчук та Водяне. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Новотошківського. Під час першого обстрілу ворог застосував гранатомети, а у другому випадку — озброєння бойових машин піхоти”, — ідеться у повідомленні прес-центру ООС.
Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.
За даними розвідки, 11 листопада, двох бойовиків було знищено, ще двох — поранено.