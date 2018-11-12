ООС: боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Вчера, 11 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями — не зафиксировано.
“Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вольное, Луганское Тарамчук и Водяное. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Новотошковское. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае — вооружения боевых машин пехоты”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
По данным разведки, 11 ноября, двое боевиков были уничтожены, еще двое — ранены.