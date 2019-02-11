Россия на 12 февраля созвала заседание Совбеза ООН по Украине

"12 февраля состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине по просьбе Российской Федерации. Задекларированный повод - четвертая годовщина подписания Минских договоренностей", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, это - очередная "дымовая завеса", целью которой является отвлечь внимание государств-членов ООН от первого комплексного обсуждения в Генеральной Ассамблее ООН российской агрессии против Украины.

"Мы рассматриваем это (заседание - ред.) как подмену понятий, так называемую "дымовую завесу" в стенах этой организации, чтобы отвлечь внимание от других процессов, которые сейчас происходят в ООН, собственно Украина впервые инициирует широкомасштабное обсуждение российсской агрессии по различным направлениям - гуманитарное, экономическое, по безопасности, политическое в Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал дипломат.

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По его словам, специальное заседание запланировано на 20 февраля - в пятую годовщину начала конфликта - в рамках нового пункта повестки дня Генассамблеи, который провела Украина в сентябре прошлого года.

А в "конструктивную роль Кремля в решении инициированного им же конфликта", уверен дипломат, в ООН никто не верит.

"Используем возможность, чтобы донести до сведения международного сообщества актуальную информацию о событиях на востоке Украины. В последние дни там российские боевики обстреливают украинские позиции, в том числе с запрещенного минскими договоренностями вооружения. Говорить будем также о том, почему важно сохранять давление на агрессора, пока на украинские земли не вернется мир", - отметил Николенко.

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Начало заседания состоится в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, для прекращения конфликта на Донбассе в феврале 2015 года как Киев, так и пророссийские сепаратисты из самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" подписали так называемый "Минск-2". Несмотря на это, главные пункты достигнутых тогда договоренностей до сих пор не выполнены.