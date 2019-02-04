Україна потрапила в топ-25 держав, які найпершими сплатили внески до бюджету ООН

“Україна в топ-25 держав, які вчасно сплатили свої внески до регулярного бюджету ООН на 2019 рік. Наша частка складає 1 589 288 дол.”, — повідомили у представницві.

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Нагадаємо, минулого року, станом на 19 січня, 13 держав-членів ООН сплатили повний внесок у регулярний бюджет організації, з яких Україна потрапила до топ-7 держав, внески яких надійшли найпершими. Внесок становив більше 2,5 млн доларів.