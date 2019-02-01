В ООН закликали до ефективного розслідування нападу на активіста у Кропивницькому

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Організація Об’єднаних Націй відслідковує реакцію поліції на напад на активіста громадської організації "Опора" у Кропивницькому, а також закликає до ефективного розслідування цього злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Представництва ООН в Україні.