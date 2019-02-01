В ООН закликали до ефективного розслідування нападу на активіста у Кропивницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Організація Об’єднаних Націй відслідковує реакцію поліції на напад на активіста громадської організації "Опора" у Кропивницькому, а також закликає до ефективного розслідування цього злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Представництва ООН в Україні.
"Організація Об’єднаних Націй (ООН) відслідковує реакцію поліції на нещодавній напад на Євгена Гурницького, громадського омбудсмана із захисту виборчих прав громадянської мережі "ОПОРА" у Кропивницькому", - йдеться в повідомленні.
В ООН зазначили, що ввечері 26 січня Гурницького вдарили в обличчя, коли він повертався додому. Зловмисники втекли з місця події і не забравши його особистих речей. Гурницький, який повідомляв про порушення виборчого законодавства у Кіровоградській області, пов’язує цей насильницький інцидент з його професійною діяльністю, уточнили в ООН.
"Я закликаю правоохоронні органи провести ефективне та невідкладне розслідування та забезпечити притягнення винних до відповідальності. Це завжди є вкрай важливим, а особливо у виборчий період. Негайне розслідування подібних випадків стане чітким сигналом того, що Уряд не толеруватиме насильство або будь-які спроби затьмарити прозорість виборів", – сказала координаторка системи ООН та Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.
Нагадаємо, у Кропивницькому напали на одного з активістів громадської організації "Опора", який разом з поліцією викривав порушення на виборах.