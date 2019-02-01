В ООН призвали к эффективному расследованию нападения на активиста в Кропивницком
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Организация Объединенных Наций отслеживает реакцию полиции на нападение на активиста общественной организации "Опора" в Кропивницком, а также призывает к эффективному расследованию этого преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Представительства ООН в Украине.
"Организация Объединенных Наций (ООН) отслеживает реакцию полиции на недавнее нападение на Евгения Гурницкого, общественного омбудсмена по защите избирательных прав гражданской сети "ОПОРА" в Кропивницком", - говорится в сообщении.
В ООН отметили, что вечером 26 января Гурницкого ударили в лицо, когда он возвращался домой. Злоумышленники скрылись с места происшествия и не забрав его личных вещей. Гурницкий, который сообщал о нарушениях избирательного законодательства в Кировоградской области, связывает этот насильственный инцидент с его профессиональной деятельностью, уточнили в ООН.
"Я призываю правоохранительные органы провести эффективное и безотлагательное расследование и обеспечить привлечение виновных к ответственности. Это всегда крайне важно, особенно в избирательный период. Немедленное расследование подобных случаев станет четким сигналом того, что правительство не будет толерировать насилие или любые попытки омрачить прозрачность выборов", - сказала координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.
Напомним, в Кропивницком напали на одного из активистов общественной организации "Опора", который вместе с полицией обличал нарушения на выборах.