Украина попала в топ-25 стран, которые первыми оплатили взносы в бюджет ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украина оказалась в списке из 25 стран, которые вовремя оплатили взносы в регулярный бюджет ООН на 2019 год. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины в ООН, передает УНН со ссылкой на Twitter представительства.
"Украина в топ-25 стран, которые вовремя оплатили свои взносы в регулярный бюджет ООН на 2019 год. Наша доля составляет 1 589 288 долл.", - сообщили в представницви.
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В прошлом году, по состоянию на 19 января, 13 государств-членов ООН оплатили полный взнос в регулярный бюджет организации, из которых Украина попала в топ-7 стран, взносы которых поступили первыми. Вклад составил более 2,5 млн долларов.