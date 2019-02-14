ООН передала прикордонникам Донбасу відеореєстратори та ноутбуки

Голова офісу агентства ООН у справах біженців на сході України Мулусеу Мамо вручив начальникам Лисичанського, Краматорського та Донецького прикордонних загонів зі складу Об’єднаних сил 4 ноутбуки та 150 нагрудних відеорегістраторів.

Техніку використовуватимуть у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в межах Луганської та Донецької областей.

Всього за період 2017-2019 років Україна отримала від УВКБ ООН допомогу на суму понад 4,5 мільйона гривень. Використання переданої техніки сприяє покращенню ритмічності пропускних операцій, зменшує час очікування контролю та забезпечує належний рівень безпеки населення.

Раніше УНН повідомляв, що в ООН створили фонд гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу, що проживають з обох сторін фронту.

Нагадаємо, Секретаріат ООН не оцінює конфлікт в Україні як сплячий або заморожений.