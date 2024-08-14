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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООН объявила 2025-2034 годы десятилетием наук о криосфере

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о десятилетии действий для наук о криосфере на 2025-2034 годы. Цель - решение проблем таяния ледников и изменений в криосфере путем научных исследований и мониторинга.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая провозглашает 2025-2034 годы десятилетием действий для наук о криосфере. Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает УНН.  

Детали

Резолюция под названием "Десятилетие действий для наук о криосфере, 2025-2034" и принятая без голосования была направлена на решение проблем, связанных с таянием ледников и изменениями в криосфере, путем продвижения соответствующих научных исследований и мониторинга.

Представляя текст проекта резолюции, представитель Франции обратил внимание на уязвимость ледников и полюсов к изменению климата и их роль в регулировании климата, уровня океана и сохранении биоразнообразия.

"Это Десятилетие ООН обеспечит политический импульс, необходимый для того, чтобы сделать этот вопрос приоритетом многосторонней повестки дня", - сказала она, описывая криосферу, замороженные компоненты системы Земли, как "важный ресурс для равновесия нашей планеты".

Также во вторник Генеральная Ассамблея приняла резолюцию о "Содействии устойчивому управлению лесами, включая облесение и восстановление лесов, на деградированных землях, включая засушливые земли, как эффективное решение экологических проблем".

Устойчивое управление лесами, включая лесонасаждения и лесовосстановление, может иметь экономические, социальные и экологические выгоды, среди прочего, благодаря значительному вкладу в смягчение последствий изменения климата и адаптации к ним, говорится в резолюции, которая также подчеркивает важность укрепления международного сотрудничества, а также государственно-частного партнерства. способствовать устойчивому управлению лесами.

Тем временем Генеральная Ассамблея во вторник без голосования приняла резолюцию под названием "Индекс многомерной уязвимости".

В то время как делегат от Дании призвал все заинтересованные стороны включить факторы уязвимости в свой анализ и действия, заявив, что валовой внутренний продукт и валовой национальный доход на душу населения не отражают уязвимости, с которой сталкиваются малые островные развивающиеся государства и другие развивающиеся страны, делегат от Колумбии сказал, что индекс принимает во внимание экзогенные факторы, следовательно, "его применение ограничено" для его страны, и ее уязвимость не будет отражена в инструменте.

Международные финансовые учреждения должны использовать индекс как дополнение к другим измерениям развития, сказал он. 

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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