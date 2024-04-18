Чиновница института Украинской академии наук требовала у фермера 21 тыс. долларов за разрешение на обработку земли

На взятке в более 21 тыс. долларов США разоблачили чиновницу института НААН Украины и двух ее пособников. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Заместителю директора одного из институтов НААН Украины сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, еще двум лицам инкриминируют пособничестве в ее получении (ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновница требовала от главы фермерского хозяйства 21,2 тыс. долларов.

Эту сумму фермер должен был уплатить за осуществление расчетов по прошлогоднему договору по обработке 453 га принадлежащей институту земли и возможность заключить договор ее аренды на текущий год - говорится в сообщении.

Сообщается, что заместитель директора института действовала в сговоре с двумя знакомыми, которых привлекла для получения взятки.

Подозреваемых задержали после получения неправомерной выгоды. По ходатайству прокуратуры суд применил к ним меры пресечения в виде содержания под стражей.

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