Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Начальника одного из территориальных сервисных центров МВД в Черниговской области подозревают в налаживании коррупционной схемы получения взяток с подчиненных администраторов. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в размере 1 млн грн, который за него сразу внесли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции и собственные источники.

Как стало известно УНН из собственных источников речь об Александре Полтораке.

"Как выяснилось, он лично руководил коррупционными процессами заведения - согласовывал суммы за покупку водительских удостоверений и предоставляя указание, каким сотрудникам и сколько денег нужно отдать будущим водителям. Но на этом деятельность фигуранта не завершалась. Он заставлял подчиненных-администраторов брать неправомерную выгоду с будущих водителей, а если те отказывались выполнять коррупционные установки - рисковали быть уволенными. Руководителю должны были предоставлять деньги за каждый успешно сданный теоретический и практический экзамен по вождению авто", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оперативники Департамента внутренней безопасности задержали злоумышленника сразу после передачи ему 10 тысяч гривен - очередной неправомерной выгоды.

Первый заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Андрей Сваток сообщил на своей странице в Facebook, что начальнику одного из территориальных сервисных центров МВД в Черниговской области было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере одного миллиона гривен.

Как сообщают источники УНН, за Полторака сразу внесли залог в размере 1 млн грн, а при себе он имел 100 тыс. и назвал их "карманными" деньгами.