ООН не подтвердила иранское происхождение ракеты, запущенной хусит
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Эксперты ООН продолжают изучать фрагменты ракеты, которую запустили йеменские повстанцы в направлении Саудовской Аравии и не пришли у четкому заключению о ее происхождении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
По словам Джеффри Фелтамана, заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам, в секретариате ООН “приняли к сведению” информацию, изложенную постоянным представителем США при ООН Никки Хейли.
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“На данный момент секретариат не в состоянии подтвердить, что данная ракета была иранской Qiam-1, вариацией ракеты „Склад“, которая, по оценке саудовских властей была передана (повстанцам в Йемене) в нарушение резолюции 2231 (в поддержку иранской ядерной сделки)” — сказал он.
На прошлой неделе США заявили о намерении создать международную коалицию против Ирана, после появления информации о происхождении ракет, имеющихся у хусит.