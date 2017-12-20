ООН не підтвердила іранське походження ракети, запущеної хуситами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Експерти ООН продовжують вивчати фрагменти ракети, котру запустили єменські повстанці у напрямку Саудівської Аравії та не дійшли до чіткого висновку щодо її походження. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
За словами Джефрі Фелтамана, заступника генерального секретаря ООН з політичних питань, у секретаріаті ООН “прийняли до відома” інформацію, викладену постійним представником США при ООН Ніккі Хейлі.
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“На даний момент секретаріат не в змозі підтвердити, що дана ракета була іранською Qiam-1, варіацією ракети „Склад“, котра, за оцінкою саудівської влади була передана (повстанцям у Ємені) в порушення резолюції 2231 (в підтримку іранської ядерної угоди)” — сказав він.
Нагадаємо, минулого тижня США заявили про наміри створити міжнародну коаліцію проти Ірану, після появи інформації про походження ракет, наявних у хуситів.