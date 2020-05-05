Онлайн-продажи алкоголя в США выросли на 400%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За месяц онлайн-продажи алкогольных напитков в США выросли на 437%. Об этом свидетельствуют данные “Drizly”, передает УНН со ссылкой на Winetitles Media.
Сообщается, что в прошлом месяце на новых покупателей спиртных напитков приходилось 27% заказов. Хотя, как правило, этот показатель составляет порядка 15%.
Другой онлайн-магазин — “Winc”, специализирующийся на продаже вина, заявил о росте онлайн-продаж продукта на 111%.
Всего за месяц количество новых покупателей спиртных напитков увеличилось на 100 тыс. человек.
Отметим, что рост продаж алкогольной продукции в период карантина и самоизоляции населения зафиксировали сразу в нескольких странах Европы. Среди них: Италия, Великобритания, Швеция, Австрия, Ирландия и др.
Украина в этом вопросе тоже не исключение. Спрос на крепкий алкоголь, по некоторым данным, за последний период вырос на 5%.
Напомним, по данным Drinkaware, люди, которые сидит в самоизоляции, алкоголем “снимают стресс”.
Уточним, что в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине эксперты относят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).