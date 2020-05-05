Онлайн-продажі алкоголю в США виросли на 400%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. За місяць онлайн-продажі алкогольних напоїв в США виросли на 437%. Про це свідчать дані "Drizly", передає УНН з посиланням на Winetitles Media.
Повідомляється, що в минулому місяці на нових покупців спиртних напоїв припадало 27% замовлень. Хоча, як правило, цей показник становить близько 15%.
Інший онлайн-магазин - "Winc", що спеціалізується на продажі вина, заявив про зростання онлайн-продажів продукту на 111%.
Всього за місяць кількість нових покупців спиртних напоїв збільшилася на 100 тис. осіб.
Відзначимо, що зростання продажів алкогольної продукції в період карантину та самоізоляції населення зафіксували відразу в декількох країнах Європи. Серед них: Італія, Велика Британія, Швеція, Австрія, Ірландія та ін.
Україна в цьому питанні теж не виняток. Попит на міцний алкоголь, за деякими даними, за останній період виріс на 5%.
Нагадаємо, за даними Drinkaware, люди, які сидить в самоізоляції, алкоголем "знімають стрес".
Уточнимо, що до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник" , "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").