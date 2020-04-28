Объемы продаж алкоголя в Великобритании достигли 30-летнего максимума
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В условиях карантина британцы запасаются алкоголем, передает УНН со ссылкой на distrifood.nl
Так, продажи алкоголя в Великобритании в марте выросли на 31,4%.
"Это самый большой рост с 1988 года, когда Национальное статистическое управление Великобритании начало вести подсчет", - говорится в сообщении.
При этом, продажи продуктов питания выросли на 10%. А обороты онлайн-торговли увеличились на 22%.
Отметим, что карантин стимулировал рост продаж алкоголя в Ирландии тоже до рекордных значений.
По данным Drinkaware, люди, которые сидят в самоизоляции, алкоголем "снимают стресс".
В Украине же рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил около 4-5%. При этом, согласно показателям Госкомстата, мы значительно увеличили импорт зарубежного вина.
Параллельно, отечественные компании стали производить больше водки и коньяка.
В ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине эксперты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").