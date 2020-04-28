Обсяги продажів алкоголю у Великій Британії досягли 30-річного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В умовах карантину британці запасаються алкоголем, передає УНН з посиланням на distrifood.nl
Так, продажі алкоголю у Великій Британії в березні виросли на 31,4%.
"Це найбільше зростання з 1988 року, коли Національне статистичне управління Великої Британії почало вести підрахунок", - йдеться в повідомленні.
При цьому, продажі продуктів харчування зросли на 10%. А обороти онлайн-торгівлі збільшилися на 22%.
Відзначимо, що карантин стимулював зростання продажів алкоголю в Ірландії теж до рекордних значень.
За даними Drinkaware, люди, які сидять на самоізоляції, алкоголем "знімають стрес".
В Україні ж зростання продажів міцного алкоголю в період карантину склало близько 4-5%. При цьому, згідно з показниками Держкомстату, ми значно збільшили імпорт закордонного вина.
Паралельно, вітчизняні компанії стали виробляти більше горілки та коньяку.
У ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні експерти відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").