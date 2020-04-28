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Обсяги продажів алкоголю у Великій Британії досягли 30-річного максимуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. В умовах карантину британці запасаються алкоголем, передає УНН з посиланням на distrifood.nl

Так, продажі алкоголю у Великій Британії в березні виросли на 31,4%.

"Це найбільше зростання з 1988 року, коли Національне статистичне управління Великої Британії почало вести підрахунок", - йдеться в повідомленні.

При цьому, продажі продуктів харчування зросли на 10%. А обороти онлайн-торгівлі збільшилися на 22%.

Відзначимо, що карантин стимулював зростання продажів алкоголю в Ірландії теж до рекордних значень.

За даними Drinkaware, люди, які сидять на самоізоляції, алкоголем "знімають стрес".

В Україні ж зростання продажів міцного алкоголю в період карантину склало близько 4-5%. При цьому, згідно з показниками Держкомстату, ми значно збільшили імпорт закордонного вина.

Паралельно, вітчизняні компанії стали виробляти більше горілки та коньяку.

У ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні експерти відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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