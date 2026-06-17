"Они не знают, как поговорить" - Трамп призвал Зеленского и путина к прямому диалогу

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел отдельные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным и считает, что сторонам необходимо начать прямой диалог. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции саммита G7, передает УНН.

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По словам Трампа, обе стороны продолжают нести значительные потери на фронте.

Я говорил с президентом путиным, я говорил с президентом Зеленским. Кажется, что там очень много солдат теряют обе стороны. россия теряет больше, потому что она наступает, а когда вы ведете наступательную войну, вы теряете больше людей - сказал Трамп.

Президент США отметил, что во время телефонного разговора в воскресенье поделился с путиным своим видением ситуации.

У меня был очень удачный разговор с президентом путиным и с президентом Зеленским - заявил он.

В то же время Трамп подчеркнул, что ключевой проблемой остается отсутствие прямой коммуникации между лидерами Украины и россии.

Им нужно поговорить. Но они просто не знают, как это сделать. Они просто не знают, как переговорить между собой - сказал президент США.

Трамп не уточнил, обсуждались ли в ходе его контактов конкретные предложения по новым переговорам между Киевом и москвой.

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