Иран никогда не получит ядерное оружие, а Ормузский пролив будет открыт - Трамп
Киев • УНН
Лидер США заявил, что Иран не получит ядерное оружие, а Ормузский пролив останется открытым. Он также подчеркнул, что сделка положительно повлияла на мировые рынки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет получить ядерное оружие, а Ормузский пролив будет открыт для международного судоходства. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции саммита G7, передает УНН.
Детали
По словам американского лидера, достигнутые договоренности стали результатом многолетней работы и позволили избежать дальнейшей эскалации.
Ормузский пролив будет открыт, а Иран никогда не сможет получить никакого ядерного оружия. На 99% они никогда не смогут купить, приобрести или разработать собственное ядерное оружие
Он отметил, что Тегеран был близок к созданию такого оружия, однако в последнее время демонстрировал "очень позитивные сигналы".
Президент США также подчеркнул, что соглашение положительно повлияло на мировые рынки.
Рынок акций достигает очень высокого уровня. Нефть падает в цене. Мы видим очень позитивную реакцию рынков на эти договоренности
По его словам, договоренность поддержали союзники США, в частности лидеры стран G7.
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