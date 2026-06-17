Иран никогда не получит ядерное оружие, а Ормузский пролив будет открыт - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет получить ядерное оружие, а Ормузский пролив будет открыт для международного судоходства. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции саммита G7, передает УНН.

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По словам американского лидера, достигнутые договоренности стали результатом многолетней работы и позволили избежать дальнейшей эскалации.

Ормузский пролив будет открыт, а Иран никогда не сможет получить никакого ядерного оружия. На 99% они никогда не смогут купить, приобрести или разработать собственное ядерное оружие - заявил Трамп.

Он отметил, что Тегеран был близок к созданию такого оружия, однако в последнее время демонстрировал "очень позитивные сигналы".

Президент США также подчеркнул, что соглашение положительно повлияло на мировые рынки.

Рынок акций достигает очень высокого уровня. Нефть падает в цене. Мы видим очень позитивную реакцию рынков на эти договоренности - сказал Трамп.

По его словам, договоренность поддержали союзники США, в частности лидеры стран G7.

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