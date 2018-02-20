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Омелян предрек проблемы действующему руководству “Украэрорух”

Омелян предрек проблемы действующему руководству “Украэрорух”

Киев  •  УНН

 • 8846 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. После того, как коллектив ГП “Украэрорух” высказал недоверие руководителям предприятия и обратился к министру инфраструктуры Украины с просьбой разорвать трудовые договора с директором и его замами, Владимир Омелян назначил на ГП аудит. По словам министра, его результаты станут известны совсем скоро, и вероятно, они будут неутешительными для действующих руководителей “Украэроруха”. Об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос журналиста УНН.

“Проверка еще продолжается, но, я думаю, что результаты проверки буду плохими для руководства”, — сказал он.

Напомним, что в конце декабря прошлого года на Конференции трудового коллектива сотрудники ГП “Украэрорух” высказали недоверие своему директору — Дмитрию Бабейчуку. Последний после громких обвинений в СМИ в попытках обанкротить предприятие уже почти 2 месяца находится на больничном.

Также недоверие было высказано замам Бабейчука — Виктору Мельнику и Виктору Шевчуку (пребывает на должности зама в статусе и.о). Коллектив потребовал от профильного министерства разорвать трудовые договора с указанными лицами. Кроме того, уволить сотрудники “Украэрорух” потребовали и Сергея Гомболевского (в статусе и.о. занимает должность заместителя директора по административно-хозяйственным вопросам ГП). Этот чиновник известен прессе тем, что якобы замешан в скандале вокруг “Платинум банка”, на счета которого в канун его падения были выведены сотни миллионов гривен “Украэроруха”.

После обращения коллектива В. Омелян инициировал аудит ГП “Украэрорух” и пообещала публично навести на предприятии порядок.

“С коллективом я встречался на прошлой неделе. У нас были откровенные дискуссии по этому предприятию. Там, действительно, его лихорадит в течение последних двух с половиной лет. Я надеюсь, что после завершения проверки, а предыдущий акт мы ожидаем на следующей неделе, для всех все станет, наконец, понятно, и спекуляции прекратятся, и мы сможем сделать порядок там, как мы это сделали и в Администрации морских портов, и в „Укрзализныце“ и во многих наших ведомствах”, — сказало он.

Однако, отметим, что пока на ГП, вопреки обещаниям министра, продолжаются деструктивные процессы. В частности, в период отсутствия директора (ГП нынче руководит Александр Даценко в статусе временно исполняющего обязанности на время больничного Бабейчука) по приказу заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка предпринимаются попытки переписать Устав “Украэроруха”. В приказе замминистра сказано “создать рабочую группу по вопросам обработки изменений в Устав Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины”.

Добавим, что на информационный запрос редакции УНН, кому и с какой целью понадобилось переписывать Устав ГП, в Министерстве инфраструктуры пока так и не ответили.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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