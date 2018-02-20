Омелян передрік проблеми діючому керівництву "Украерорух"

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Після того, як колектив ДП "Украерорух" висловив недовіру керівникам підприємства і звернувся до міністра інфраструктури України з проханням розірвати трудові договори з директором і його заступниками, Володимир Омелян призначив на ДП аудит. За словами міністра, його результати стануть відомі зовсім скоро, і, ймовірно, вони будуть невтішними для діючих керівників "Украероруху". Про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналіста УНН.