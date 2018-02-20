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Омелян передрік проблеми діючому керівництву "Украерорух"

Омелян передрік проблеми діючому керівництву "Украерорух"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Після того, як колектив ДП "Украерорух" висловив недовіру керівникам підприємства і звернувся до міністра інфраструктури України з проханням розірвати трудові договори з директором і його заступниками, Володимир Омелян призначив на ДП аудит. За словами міністра, його результати стануть відомі зовсім скоро, і, ймовірно, вони будуть невтішними для діючих керівників "Украероруху". Про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналіста УНН.

"Перевірка ще триває, але, я думаю, що результати перевірки буду поганими для керівництва", - сказав він.

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року на Конференції трудового колективу співробітники ДП "Украерорух" висловили недовіру своєму директорові - Дмитру Бабейчуку. Останній після гучних звинувачень у ЗМІ у спробах зробити банкрутом підприємство вже майже 2 місяці перебуває на лікарняному.

Також недовіру було висловлено заступникам Бабейчука - Віктору Мельнику і Віктору Шевчуку (перебуває на посаді заступника в статусі в.о). Колектив зажадав від профільного міністерства розірвати трудові договори із зазначеними особами. Крім того, співробітники "Украерорух" зажадали звільнити і Сергія Гомболевського (в статусі в.о. обіймає посаду заступника директора з адміністративно-господарських питань ДП). Цей чиновник відомий пресі тим, що нібито замішаний в скандалі навколо "Платинум банку", на рахунку якого напередодні його падіння були виведені сотні мільйонів гривень "Украероруху".

Після звернення колективу Омелян ініціював аудит ДП "Украерорух" і пообіцяв публічно навести на підприємстві порядок.

"З колективом я зустрічався минулого тижня. У нас були відверті дискусії щодо цього підприємства. Там, дійсно, його лихоманить протягом останніх двох з половиною років. Я сподіваюся, що після завершення перевірки, а попередній акт ми очікуємо наступного тижня, для всіх все стане нарешті зрозуміло, і спекуляції припиняться, і ми зможемо зробити порядок там, як ми це зробили і в Адміністрації морських портів, і в "Укрзалізниці" і в багатьох наших відомствах", - сказав він.

Однак, зазначимо, що поки на ДП, всупереч обіцянкам міністра, тривають деструктивні процеси. Зокрема, в період відсутності директора (ДП нині керує Олександр Даценко в статусі тимчасово виконуючого обов'язки на час лікарняного Бабейчука) за наказом заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка робляться спроби переписати статут "Украероруху". У наказі заступника міністра сказано "створити робочу групу з питань опрацювання змін до статуту Державного підприємства обслуговування повітряного руху України".

Додамо, що на інформаційний запит редакції УНН, кому і з якою метою знадобилося переписувати статут ДП, у Міністерстві інфраструктури поки так і не відповіли.

Українські Національні Новини

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