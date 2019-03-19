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Омбудсмен РФ Москалькова прибыла в Киев на суд по делу Вышинского

Киев • УНН

 • 10012 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на профиль российского омбудсмена в Instagram.

Омбудсмен РФ Москалькова прибыла в Киев на суд по делу Вышинского

Согласно публикации, сообщается, что Татьяна Москалькова прибыла в Киев около полуночи.

Напомним, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что 19 марта отправляется в Киев на судебное заседание по делу главного редактора "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене.

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Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заверила, что Вышинский содержится в светлой и теплой камере Лукьяновского СИЗО и обеспечен всем необходимым.

Напомним, главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, этапировали в Киевское СИЗО.

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