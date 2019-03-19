Омбудсмен РФ підтвердила операцію полоненого моряка Сороки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова підтвердила інформацію про те, що військовополоненому моряку Василю Сороці зробили операцію. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook, передає УНН.
"Тільки що розмовляла телефоном з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Вона підтвердила інформацію, що вчора військовополоненому моряку Василю Сороці, якого 25 листопада 2018 року було поранено під час акту військової агресії РФ в Керченській протоці, зробили хірургічну операцію в клініці імені Пирогова в Москві", - написала Денісова.
Омбудсмен розповіла, що лікарі витягли осколки та зшили сухожилля лівої руки моряка.
Денісова додала, що на даний момент Василь перебуває у Лефортовському СІЗО, де за ним будуть спостерігати лікарі та робити йому необхідні медичні маніпуляції.
Раніше УНН повідомляв, що пораненого військовополоненого моряка Сороку прооперували.
Нагадаємо, Денісова через Москалькову вимагає меддопомоги політв’язню Бекірову.