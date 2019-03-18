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Денісова через Москалькову вимагає меддопомоги політв’язню Бекірову

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Українська сторона через російського омбудсмена Тетяну Москалькову просить надати медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірову. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Денісова через Москалькову вимагає меддопомоги політв’язню Бекірову

“Вкотре надіслала звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо стану здоров’я Едема Бекірова. За інформацією від адвоката у кримського татарина підвищений тиск, внаслідок чого з’явилося почервоніння на обличчі. Крім того, захисник повідомив, що Бекіров має намір розпочати голодування через неналежні умови утримання та ненадання медичної допомоги”, — написала Денісова.

Тому, Денісова висловила прохання терміново вжити невідкладних заходів для забезпечення громадянина України кваліфікованою медичною допомогою у спеціалізованому лікувальному закладі з метою недопущення фатальних наслідків для його життя.

“Раніше я неодноразово повідомляла пані Москальковій про наявність у громадянина України численних захворювань, які загрожують життю чоловіка. Також, я наголошувала, що в Едема спостерігається погіршення стану здоров’я внаслідок утримання у СІЗО. Але адміністрація сімферопольського слідчого ізолятору відмовляється перевести Бекірова до медичної частини, попри наявні хвороби”, — зазначила Денісова.

Нагадаємо, заарештований в окупованому Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров збирається оголосити голодування.

Як повідомляв УНН, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

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