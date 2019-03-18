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Денисова через Москалькову требует медпомощи политзаключенному Бекирову

Киев • УНН

 • 7392 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинская сторона через российского омбудсмена Татьяну Москалькову просит оказать медицинскую помощь крымскотатарском активисту Эдему Бекирову. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Денисова через Москалькову требует медпомощи политзаключенному Бекирову

"Еще раз направила обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о состоянии здоровья Эдема Бекирова. По информации от адвоката у крымского татарина повышенное давление, в результате чего появилось покраснение на лице. Кроме того, защитник сообщил, что Бекиров намерен начать голодовку из-за ненадлежащих условий содержания и неоказание медицинской помощи", - написала Денисова.

Поэтому, Денисова высказала просьбу срочно принять неотложные меры для обеспечения гражданина Украины квалифицированной медицинской помощью в специализированном лечебном учреждении с целью недопущения фатальных последствий для его жизни.

"Раньше я неоднократно сообщала госпоже Москальковой о наличии у гражданина Украины многочисленных заболеваний, угрожающих жизни человека. Также, я отмечала, что у Эдема наблюдается ухудшение состояния здоровья в результате содержания в СИЗО. Но администрация симферопольского следственного изолятора отказывается перевести Бекирова в медицинскую часть, несмотря на имеющиеся болезни", - отметила Денисова.

Напомним, арестованный в оккупированном Крыму крымскотатарский активист Эдем Бекиров собирается объявить голодовку.

Как сообщал УНН, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

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