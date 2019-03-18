Денисова через Москалькову требует медпомощи политзаключенному Бекирову

"Еще раз направила обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о состоянии здоровья Эдема Бекирова. По информации от адвоката у крымского татарина повышенное давление, в результате чего появилось покраснение на лице. Кроме того, защитник сообщил, что Бекиров намерен начать голодовку из-за ненадлежащих условий содержания и неоказание медицинской помощи", - написала Денисова.

Поэтому, Денисова высказала просьбу срочно принять неотложные меры для обеспечения гражданина Украины квалифицированной медицинской помощью в специализированном лечебном учреждении с целью недопущения фатальных последствий для его жизни.

"Раньше я неоднократно сообщала госпоже Москальковой о наличии у гражданина Украины многочисленных заболеваний, угрожающих жизни человека. Также, я отмечала, что у Эдема наблюдается ухудшение состояния здоровья в результате содержания в СИЗО. Но администрация симферопольского следственного изолятора отказывается перевести Бекирова в медицинскую часть, несмотря на имеющиеся болезни", - отметила Денисова.

Напомним, арестованный в оккупированном Крыму крымскотатарский активист Эдем Бекиров собирается объявить голодовку.



Как сообщал УНН, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.