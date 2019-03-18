Політв’язень Бекіров збирається оголосити голодування – донька
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Заарештований в окупованому Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров збирається оголосити голодування. Про це повідомляє його донька Елеонора Бекірова на своїй сторінці у Facebook передає УНН.
"Мій батько (Едем Бекіров – ред.) збирається оголосити голодування. Сьогодні його день почався з показника 16 мм цукру. Ми намагаємося через адвоката вмовити його не оголошувати голодування, але поки безуспішно", - зазначила Бекірова.
Донька написала, що їжу, яку рідні надіслали ще три дні тому, він отримав тільки вчора. За два дні продукти зіпсувалися, а їжу, яку готують в СІЗО, Бекірову їсти не можна, додала жінка.
"Йому створюють нестерпні умови, з глузуванням кажуть: "Йди на прогулянку", на п’ятий поверх по гвинтових сходах… як вони собі це уявляють?" - написала Бекірова.
Як повідомляв УНН, адвокати тяжкохворого політв’язня Едема Бекірова отримали "медичний висновок" від так званої влади окупованого Криму, в якому заявлено, що хвороби кримського татарина не перешкоджають його перебуванню під вартою.
Водночас, за словами адвоката, у Бекірова є захворювання, які перешкоджають перебуванню в ув'язненні: анатомічні дефекти – ампутації, які вимагають постійного медичного супроводу, – цукровий діабет.
Раніше Омбудсмен України Людмила Денісова повідомляла, що стан здоров’я Бекірова надкритичний.
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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.