Інсулін не допомагає – адвокат про стан Бекірова

“У нього постійно високий тиск і рівень цукру. Це при тому, що йому тричі на день роблять ін’єкцію інсуліну. Раніше, коли він брав таблетовані препарати від цукру, вони йому допомагали, рівень цукру був у межах норми. Крім того, через те, що йому колють інсулін, у нього з’явився біль у серці і задишка. Інсулін, як відомо, дає навантаження на серце. Спить він все так само, сидячи, так йому легше”, — пояснив адвокат.

Захист планує домогтися вивезення Бекірова в одну з міських лікарень Сімферополя для повторного медичного огляду.

У Федеральній службі виконання покарань Росії поки не коментували заяву адвоката про стан Бекирова.

Як повідомляв УНН, стан здоров’я Едема Бекірова надкритичний. Відомо, що Едем Бекіров має цілу низку небезпечних захворювань, які можуть лише погіршитися в умовах СІЗО. РФ приховує дійсний стан громадянина України і таким чином порушує права людини.